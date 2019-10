Esporte Thiago Galhardo relata injúria racial de torcedores do Santos a volante do Ceará Em entrevista, meia do Vozão relatou comportamento de torcedores em relação ao volante Fabinho. Além disso, afirmou que insultos xenofóbicos também foram direcionados aos demais jogadores do Ceará

O meia Thiago Galhardo afirmou que o volante Fabinho, seu companheiro de equipe, foi alvo de injúria racial de torcedores na saída do gramado da Vila Belmiro na noite desta quinta-feira (17), logo após a vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Ceará, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista, Thiago Galhardo relatou o comportamento de torcedor...