Esporte Thiago Camilo supera Daniel Serra e larga na pole na corrida 500 da Stock Car Daniel Serra larga na 2ª posição e Rubens Barrichello fecha o Top 3

Thiago Camilo cravou a pole position para a corrida de número 500 da Stock Car, que inaugura a temporada de 40 anos da categoria. Sob chuva, o piloto da Ipiranga Racing fez a marca de 1min03s099 e superou o atual bicampeão Daniel Serra, da Eurofarma, por 0s294 para largar no primeiro lugar do grid na prova disputada no Velopark, em Nova Santa Rita (RS), neste domingo, à...