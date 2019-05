Esporte Thiago Camilo domina corrida 1 da Stock Car em Goiânia e vence mais uma na temporada Largando da pole position, piloto paulista não sofreu pressão de adversários e garantiu mais 30 pontos na disputa do campeonato

Praticamente de ponta a ponta das 28 voltas dadas, Thiago Camilo dominou a corrida 1 da etapa de Goiânia da Stock Car, na tarde deste domingo (19), e conquistou sua segunda vitória na temporada 2019 da categoria, uma das mais importantes do automobilismo nacional. Ele já havia vencido também a corrida 1 no Velo Città, em Mogi Guaçu, no interior paulista, na etapa passada. Após uma la...