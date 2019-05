Esporte Thiago Camilo conquista a pole position para a segunda etapa da Stock Car Etapa de Mogi Guaçu será disputada neste domingo (5), a partir das 13 horas

Thiago Camilo conquistou neste sábado a pole position para etapa de Mogi Guaçu, segunda da Stock Car, que será disputada neste domingo, com largada prevista para as 13 horas, no circuito Velo Cittá. Quarto colocado no campeonato (19 pontos), o piloto fez a melhor volta com o tempo de 1min27s926. Ricardo Maurício, terceiro na classificação geral (22 pontos) ficou com a...