Esporte The Best: Lewandowski bate Messi e CR7, e Bronze vence; veja todos os ganhadores Atacante polonês, do Bayern de Munique, foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. Inglesa do Manchester City é a melhor jogadora do planeta

A Fifa realizou nesta quinta-feira (17) a cerimônia do prêmio The Best, que elege os melhores do futebol mundial na última temporada em diferentes categorias do futebol masculino e feminino. O polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. Campeão da Champions, da Bundesliga e da Copa da Alemanha com o clube bávaro...