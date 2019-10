Esporte Thalles vê Goiás com capacidade para chegar na Libertadores Cria da base esmeraldina, jovem estreou na Série A no último sábado, quando deu assistência para o gol da vitória de Michael contra o CSA

Na vitória sobre o CSA por 1 a 0, no sábado (12), o Goiás teve uma novidade em campo. O jovem Thalles foi titular na vaga do suspenso Léo Sena e teve participação importante, com a assistência para o gol marcado por Michael. A estreia na Série A do Campeonato Brasileiro foi aprovada, inclusive pelo próprio jogador. “Foi um jogo muito importante, em que eu soube ...