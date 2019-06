Esporte Tetracampeão da NBA pelos Spurs, francês Tony Parker anuncia aposentadoria O objetivo de Tony Parker era completar 20 temporadas na NBA jogando em no seu mais alto nível, depois de ter chegado a San Antonio, para jogar nos Spurs, em 2001

Quatro vezes campeão da NBA pelo San Antonio Spurs, o armador francês Tony Parker resolveu se aposentar do basquete. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (10) pelo próprio jogador de 37 anos em uma entrevista ao site The Undefeated e em seus redes sociais. Foram 18 anos na liga profissional norte-americana, sendo 17 pela equipe do Texas - a última foi pelo Charlott...