Esporte Tetra com a seleção, Branco deixa UTI após ser internado com Covid-19 A esposa do ex-jogador comemorou a recuperação do marido em uma de suas redes sociais

Tetra com a seleção brasileira em 1994, o ex-lateral esquerdo Branco, 56, deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nesta quarta-feira (31), depois de 12 dias, período no qual precisou ser intubado em decorrência da Covid-19. O ex-jogador, que atualmente é coordenador das categorias de base da seleção brasileira, deu entrada no último dia 17 em um hospital da zon...