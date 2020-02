Esporte Terceiro jogo do Goianão é adiado por causa de gramado alagado em Catalão Crac x Iporá será na próxima quarta-feira (26). Nova vistoria será feita antes para checagem das condições do estádio

A falta de condições do gramado do Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, ainda encharcado por causa das chuvas constantes na cidade, é o motivo do terceiro adiamento de jogo no Campeonato Goiano. Pela abertura do 2º turno, a partira entre Crac e Iporá, que seria domingo (23), foi adiada para quarta-feira (26), com local mantido. Apesar do adiamento, a Federa...