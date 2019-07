O volante Arthur, de 22 anos, se tornou o terceiro jogador goiano campeão da Copa América. O meio-campista do Barcelona, que deu assistência para gol de Gabriel Jesus, o segundo da seleção brasileira na vitória contra o Peru, neste domingo (7), no Maracanã, vibrou com a conquista de seu primeiro troféu como jogador da seleção brasileira.

O jogador goiano lembrou que o objetivo traçado desde o início da preparação para o torneio continental era a de erguer a taça no Maracanã.

“É incrível, desde o começo da competição, desde a primeira entrevista, disse que o sonho era ser campeão. Então, a sensação é a de realizar um sonho”, frisou Arthur ao Sportv, que se junta aos atacantes Baltazar (campeão em 1989) e Paulo Nunes (campeão em 1997).

Segundo o volante Arthur, a seleção brasileira ganhou conjunto com o desenrolar dos seis jogos da competição e explicou o lance da assistência para Gabriel Jesus.

“Batíamos na tecla de que precisávamos de entrosamento. Não foi uma jogada ensaiada (a da assistência), mas fui feliz em achar o Gabriel (Jesus) bem posicionado. Ele foi mais feliz ainda de tirar do goleiro”, ressaltou Arthur.

O volante viveu risco de corte e podia ter um final diferente. O jogador sofreu uma pancada no joelho direito durante amistoso contra Honduras. Arthur foi submetido a tratamento e perdeu a partida da estreia, vitória sobre a Bolívia, por 3 a 0, no Morumbi, em São Paulo.

Depois disso, o volante do Barcelona, recuperado do problema físico, voltou ao time titular para não sair mais até a decisão no Maracanã e a conquista do título.

A história de Arthur com a seleção brasileira principal começou em setembro de 2017, quando o meio-campista foi convocado pela primeira vez pelo técnico Tite, para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia contra Chile e Bolívia. O volante não foi aproveitado nestas partidas, mas fez sua estreia em amistoso contra os Estados Unidos, em setembro de 2018.

Ao todo, Arthur já contabiliza 15 jogos pela seleção brasileira, sendo dez amistosos - sete como titular. Os outros cinco jogos foram na campanha desta Copa América - todos como titular com a camisa 8.

Amigo do atacante Neymar, que foi cortado da seleção brasileira antes do início da Copa América, Arthur evitou falar sobre uma possível transferência de Neymar do Paris Saint-Germain para o Barcelona. “Eu volto para Barcelona, me apresento dia 5 (de agosto). Se vou jogar com ele (Neymar), eu não sei. Eu jogo no Barcelona”, concluiu com um sorriso.