Esporte Terans faz golaço, e Athletico-PR bate o Internacional na Arena Com 23 pontos, o Furacão é o quinto colocado na classificação, já o Colorado ficou com 14 e pode terminar a rodada próximo da linha de rebaixamento

O Athletico Paranaense contou com golaço de Terans e uma finalização precisa de Vitinho para bater o Internacional por 2 a 1, neste domingo (25), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 13ª rodada do Brasileirão. O resultado mantém o Rubro-Negro bem posicionado. Com 23 pontos, o Furacão é o quinto colocado na classificação. Já o Colorado ficou com 14 e pode termin...