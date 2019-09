Esporte Ter Stegen pega pênalti e garante empate ao Barcelona contra o Borussia Dortmund Na próxima rodada, dia 2 de outubro, o Barcelona recebe a Internazionale, no Camp Nou, enquanto o Borussia Dortmund vai visitar o Slavia Praga

Em uma atuação muito ruim, principalmente na segunda etapa, o Barcelona conseguiu arrancar um empate sem gols diante do Borussia Dortmund, nesta terça-feira, na Alemanha, na rodada de abertura do Grupo F da Liga dos Campeões. Lionel Messi entrou na segunda etapa, sentiu a falta de ritmo e pouco produziu para a equipe catalã. No outro jogo do grupo, Internazionale e S...