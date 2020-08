Esporte Tenista Novak Djokovic confirma participação no Aberto dos EUA no fim do mês "Estou feliz em poder confirmar minha participação no Cincy Tennis e no Aberto dos EUA deste ano", disse o atleta em seu Twitter

A estrela do tênis mundial Novak Djokovic anunciou nesta quinta (13) que participará do Aberto dos EUA (Us Open) e do ATP de Cincinnati. Ambos serão realizados no final deste mês, em Nova York (Estados Unidos). "Estou feliz em poder confirmar minha participação no Cincy Tennis e no Aberto dos EUA deste ano", disse Djokovic em seu Twitter. "Não foi uma decisão...