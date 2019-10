Esporte 'Tenho muitos nomes, diz presidente do Dragão, à espera de acerto com técnico

Presidente do Atlético, Adson Batista, neste domingo (13), acompanhou o treino e manteve contatos com empresários, representantes de técnicos à disposição no mercado. O dirigente espera acertar com um novo comandante o mais rápido possível. “Há muitos nomes. De 10 a 15 nomes foram oferecidos, mas preciso trazer perfil diferente”, explicou o dirigente do Dragão. Po...