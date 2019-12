Esporte 'Tenho grande chance do ouro no Japão', diz Italo Ferreira após título mundial Natural de Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, o surfista de 25 anos abriu mão de festejar o título no Havaí para retornar logo ao Brasil e começar a treinar

Menos de uma semana após conquistar o seu primeiro título mundial de surfe, Italo Ferreira já traça as metas para 2020. De olho na Olimpíada de Tóquio, onde estará ao lado do compatriota Gabriel Medina, ele se coloca entre os favoritos da modalidade que estreia nos Jogos e projeta subir ao ponto mais alto do pódio. Natural de Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, o...