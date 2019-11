Esporte 'Tenho de matar dois leões e um urso por dia', diz Hemerson Maria, único técnico negro da Série B À frente do Botafogo-SP, Hemerson Maria afirma que negros ainda lutam por espaço nos cargos diretivos

Dos 40 técnicos da elite do futebol brasileiro, considerando as Séries A e B, apenas três são negros: Roger Machado (Bahia), Marcão (Fluminense) e Hemerson Maria (Botafogo-SP). Para o último, essa escassez está diretamente ligada ao "racismo velado" que ele identifica no futebol brasileiro, independentemente da divisão analisada. "Nunca sofri ofensas raciais dir...