Esporte Temporada da NBA abre com vitória do Milwaukee Bucks Como não poderia deixar de ser, Antetoukounmpo teve números impressionantes: 32 pontos, 14 rebotes e 7 assistências

A temporada 2021/2022 da NBA, a liga de basquete profissional dos Estados Unidos, teve início da na noite desta terça-feira (19), com uma vitória de 127 a 104 dos atuais campeões Milwaukee Bucks sobre o Brooklyn Nets, com grande atuação do grego Giannis Antetoukounmpo. Antes de o confronto começar, os jogadores dos Bucks receberam os anéis de campeões da última tempor...