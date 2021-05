Esporte ‘Temos que esquecer a vantagem da ida’, alerta lateral do Atlético-GO Dragão venceu o Goiás por 3 a 0 e pode perder por até dois gols de diferença que avançará às semifinais do Goianão 2021

O lateral Igor Cariús pediu foco e frisou que o Atlético quer esquecer a vantagem criada sobre o Goiás, nas quartas de final do Campeonato Goiano. Na opinião do jogador, entrar em campo com concentração elevada e intensidade serão fundamentais para o Dragão avançar na competição estadual, em que busca o tricampeonato. “Nós fizemos um bom jogo na ida, mas clássico ...