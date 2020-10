Esporte ‘Temos de valorizar esse ponto’, diz interino do Atlético-GO após empate Eduardo Souza elogia comportamento do time goiano, explica decisão de manter zagueiro pendurado em campo e revela que Willian Maranhão pediu desculpas ao grupo após expulsão

Com dez jogadores desde os 18 minutos do 1º tempo, após expulsão de Willian Maranhão, o Atlético-GO empatou com o Athetico-PR, neste sábado (17). O ponto conquistado precisa ser valorizado, na opinião do técnico interino Eduardo Souza, por causa das circunstâncias da partida. “Se eu falar que a expulsão não prejudicou, eu vou estar mentindo. Mas não posso ...