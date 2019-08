Esporte ‘Temos de jogar muito mais’, diz Ney Franco após derrota em estreia

Em seu primeiro jogo no comando do Goiás, neste domingo (11), no Serra Dourada, o técnico Ney Franco, que comandou apenas um treino antes de armar a equipe para enfrentar o Vasco, viu uma partida equilibrada e a necessidade do time de “jogar mais”. “Nossa equipe não fez um bom primeiro tempo, não jogou como se deve jogar em casa. Não conseguimos marcar o Vasco em cima...