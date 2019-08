Esporte 'Temos de ganhar o próximo jogo', diz volante do Atlético após derrota no Accioly Após perder para o CRB-AL por 1 a 0, o rubro-negro deixou escapar mais uma chance de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro

André Castro foi substituído no segundo tempo do jogo com o CRB (AL), assim como na virada (4 a 2) sobre o Operário (PR), pelo atacante Gilsinho. Apesar da derrota (1 a 0) e da substituição contra o CRB, André Castro vê como normal a mudança feita pelo técnico Wagner Lopes, mas entende que será preciso reagir na próxima partida, terça-feira (13), diante do Oeste (SP), t...