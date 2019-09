Esporte “Temos de achar a solução e recalcular a rota”, diz Marcelo Cabo após nova derrota do Vila Nova Treinador salientou que a “vida continua” e o Vila Nova precisa passar pelo momento ruim na Série B. Equipe pode voltar para o Z4 da competição nesta rodada

O técnico Marcelo Cabo assumiu a responsabilidade pelo momento do Vila Nova na Série B. O Tigre perdeu sua nona partida na competição, após revés de 2 a 0 para o Botafogo/SP, nesta terça-feira (17), no Estádio Serra Dourada. De acordo com o treinador, não é momento de transferir responsabilidade no clube. “A responsabilidade é minha, eu tomo as decisões. Não olho...