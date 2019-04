Esporte 'Tem pouco tempo e precisamos nos ajustar até a Copa', diz Andressa Alves

Camisa 10 do Barcelona, um dos principais times do mundo no futebol feminino, Andressa Alves é uma das esperanças do Brasil no Mundial, que será disputado de 7 de junho a 7 de julho, na França - a seleção brasileira foi vice-campeã em 2007, na China, e ficou com a terceira colocação em 1999, no Mundial disputado nos Estados Unidos. Na última edição da competição, disputada e...