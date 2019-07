Esporte “Tem de vir e pagar”, diz presidente sobre Wesley Matos O presidente colorado, Ecival Martins, se mostrou insatisfeito com as informações sobre sondagens ao jogador e solicitou que quaisquer clubes interessados em atletas do Vila Nova procurem os dirigentes

Acumulando duas passagens pelo Vila Nova, o zagueiro e capitão da equipe Wesley Matos, de 33 anos, não esconde a identificação e se define como torcedor do time em que atua. No entanto, após o amistoso contra o Corinthians, quinta-feira (4), quando o Tigre foi derrotado por 2 a 1 no Serra Dourada, o defensor, uma das referências do atual elenco colorado, revelou que sen...