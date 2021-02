Esporte 'Tem de dividir 50% com a diretoria do ano passado', diz zagueiro do Goiás sobre culpa na queda Para David Duarte, a culpa não é só dos jogadores pelo rebaixamento esmeraldino à Série B

O zagueiro David Duarte acredita que parcela da culpa pela queda do Goiás à Série B é da diretoria executiva da gestão anterior. O defensor, que é cria da base esmeraldina, soma seu segundo rebaixamento com a equipe - ele estava no elenco rebaixado em 2015. “Muito triste para a gente que está aqui há oito anos. Tenho amor por esse time que me revelou. Tentamos a...