Esporte Teliana Pereira, ex-top 50 no tênis, anuncia aposentadoria aos 32 anos Profissional desde 2005, ela chegou a ser a 43ª melhor do ranking mundial, no fim de 2015, mesmo ano em que conquistou seus dois títulos no circuito, em Bogotá (Colômbia) e Florianópolis

A tenista brasileira Teliana Pereira anunciou nesta segunda-feira (28) sua aposentadoria, aos 32 anos de idade. Profissional desde 2005, ela chegou a ser a 43ª melhor do ranking mundial, no fim de 2015, mesmo ano em que conquistou seus dois títulos no circuito, em Bogotá (Colômbia) e Florianópolis, ambos no saibro. A posição fica atrás apenas da das compatriotas Niege ...