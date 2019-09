Esporte Tchê Tchê desfalca treino do São Paulo e Pablo avança em recuperação

O volante Tchê Tchê desfalcou o treino do São Paulo na tarde desta terça-feira, no CT da Barra Funda. Ele realizou tratamento de uma pancada no pé direito sofrida na partida contra o Grêmio, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é de que ele volte aos trabalhos nos próximos dias e fique à disposição para o confronto com o Internacional, no sábado. O zaguei...