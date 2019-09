Esporte Tardelli espera arena gremista lotada em aniversário do clube e festeja boa fase Atacante do Grêmio quer vitória sobre o Goiás no dia em que o clube gaúcho comemora 116 anos de fundação

Após 22 dias afastado de seu torcedor, o Grêmio enfrenta o Goiás neste domingo, às 16 horas, na sua arena, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no dia em que completa 116 anos de fundação. O atacante Diego Tardelli, que vive boa fase, aproveitou para convidar nesta quinta-feira a torcida tricolor para uma grande festa. O último jogo da equipe g...