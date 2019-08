Esporte Talles viaja para Brasília, mas deve desfalcar Vasco no clássico contra Flamengo

O atacante Talles viajou nesta quinta-feira com o elenco do Vasco para Brasília, onde o time de São Januário vai disputar o clássico contra o Flamengo, neste sábado, às 19 horas, no estádio Mané Garrincha, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o atleta não deverá ser escalado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. A diretoria vascaína não liberou o atleta pa...