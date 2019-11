Esporte Tailandês Albon bate no fim, mas é o mais rápido no 1º treino livre em Interlagos Em sua estreia no circuito paulista, logo sob chuva, o jovem piloto chegou a bater no final, mas já havia registrado a melhor marca da sessão

O tailandês Alexander Albon, da Red Bull, foi o mais rápido no primeiro treino livre para o GP do Brasil de Fórmula 1, a 20.ª e penúltima etapa da temporada de 2019, nesta sexta-feira, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Em sua estreia no circuito paulista, logo sob chuva, o jovem piloto chegou a bater no final, mas já havia registrado a melhor marca da sessão: 1...