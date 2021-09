Esporte Tadeu valoriza elenco do Goiás após marca de 12 jogos sem sofrer gol Time esmeraldino detém a melhor defesa da Série B e foi vazado em 11 jogos dos 23 disputados no campeonato

O goleiro Tadeu dividiu os méritos de mais um jogo sem sofrer gol na Série B com o elenco do Goiás. O time esmeraldino venceu o CRB, por 1 a 0, neste sábado (11) e assumiu a vice-liderança do campeonato com 42 pontos - três atrás do líder Coritiba. Esse foi o 12º jogo da equipe sem ser vazada na competição. “A gente sabia que era um confronto direito, de seis pontos e precisávamos da vitória. O professor Cabo mon...