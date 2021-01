Esporte Tadeu vê Goiás com ‘chances reais’ de permanência na Série A Goleiro acredita que para o time esmeraldino evitar o rebaixamento será preciso repetir o comportamento apresentado nos últimos jogos

O goleiro Tadeu não tem dúvidas de que as chances do Goiás permanecer na Série A são “reais”. O camisa 1 do time esmeraldino, entende que se a equipe melhorar o desempenho sob apresentado sob comando dos técnicos Glauber Ramos e Augusto César, o clube goiano poderá evitar o rebaixamento à Série B. “Precisamos corrigir alguns detalhes, mas se jogarmos dessa forma na...