Esporte Tadeu sofre em goleada diante do Flamengo, mas faz cinco defesas difíceis

O placar final no Maracanã foi de 6 a 1 para o Flamengo, neste domingo (14), mas poderia ter sido mais. O goleiro Tadeu, após fazer um primeiro tempo sem grande destaque, fez cinco defesas difíceis no segundo tempo. Também fez outras cinco mais simples. Os números são do Footstats. Assim, o goleiro evitou uma goleada ainda maior dos donos da casa em cima do...