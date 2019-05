Esporte Tadeu sobre derrota para São Paulo: "Eles foram letais" Goleiro do Goiás lamenta que a equipe não soube neutralizar pontos fortes do adversário no Serra Dourada

Em sua primeira partida como mandante nesta Série A, o Goiás foi derrotado pelo São Paulo, por 2 a 1, no Serra Dourada. Após a partida, o goleiro Tadeu avaliou o desempenho da equipe e acredita que o sucesso do adversário se deu pelo bom aproveitamento conquistados nas chances criadas. Apesar do mesmo número de finalizações das duas equipes na partida - 13 arrema...