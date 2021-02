Esporte Tadeu será titular no Goiás, após Marcelo Rangel apresentar dores O goleiro está com uma lombalgia aguda e não viajou para o Rio de Janeiro. Tadeu será titular no último jogo da equipe na Série A 2020

A lista de desfalques do Goiás aumentou. Depois de Heron e Daniel de Pauli, o goleiro Marcelo Rangel não vai encarar o Vasco. O defensor está com uma lombalgia aguda e não viajou com o elenco para o Rio de Janeiro. Em comunicado, o clube esmeraldino informou que não há previsão do atleta voltar às atividades. Com isso, o goleiro Tadeu voltará a ser titular no G...