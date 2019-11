Esporte Tadeu se destaca, mas não consegue evitar derrota de Goiás no Mineirão Atlético-MG venceu a equipe goiana com gols de Marquinhos, aos 8 minutos, e Bruninho, aos 48, ambos no 2º tempo

Goiás foi derrotado pelo Atlético-MG, na noite desta quarta-feira (6), no estádio Mineirão. A equipe goiana, apática no 1º tempo, viu o goleiro Tadeu se destacar. No 2º tempo foi diferente, Marquinhos, aos 8 minutos, e Bruninho, aos 48, deram a vitória ao Galo. O resultado mantém a equipe goiana na 10ª colocação, com 42 pontos. Assim, os jogadores devem seguir discur...