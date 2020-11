Esporte Tadeu pede punição para a arbitragem de São Paulo x Goiás Na saída do gramado, goleiro do Goiás disse que se a equipe esmeraldina foi punida (com o gol), “eles têm que ser também”

O goleiro Tadeu foi mais um personagem do Goiás que reclamou da arbitragem da partida da equipe esmeraldina contra o São Paulo, que terminou com vitória paulista. O duelo ficou marcado pela polêmica no gol de empate do clube tricolor. No lance, Brenner cabeceia, o camisa 1 do time goiano defende, mas o árbitro Gilberto Rodrigues Castro confirmou o tento, após revisão do ...