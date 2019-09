Esporte Tadeu mostra segurança no gol do Goiás à la Petr Cech Depois de passar por trauma de choque de cabeça, jogador volta a ser decisivo e faz o clube alviverde se movimentar para garantir permanência por mais tempo

Atuações sólidas, defesas difíceis e decisivas, carinho especial dos torcedores e, por último, um trauma (choque de cabeça) que rendeu um amuleto, o capacete que tem usado como proteção, fazem de Tadeu um dos principais nomes da campanha do Goiás no Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino vive um momento positivo, com vitórias consecutivas sobre Fluminense e São Paulo, o ...