Esporte Tadeu lamenta gol da virada e vê Goiás com fardo pesado Goleiro esmeraldino fez dez defesas difíceis no jogo, mas não evitou mais uma derrota da equipe no Brasileirão

Mesmo com atuação brilhante na noite desta terça-feira (13), o goleiro Tadeu não tem motivos para comemorar. O jogador esmeraldino lamentou muito o gol sofrido no último lance da partida, que decretou a derrota de virada do Goiás para o Flamengo, por 2 a 1, no Maracanã. Apesar da derrota, Tadeu elogiou a atuação da equipe e disse que o time vai lutar até o fim na Série A...