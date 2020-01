Esporte Tadeu fala do favoritismo do Goiás no estadual e projeta duelo com Anapolina: 'jogo da vida deles' Após estrear em 2020, goleiro analisa início de temporada esmeraldino e preparação para duelo contra a Rubra, que perdeu os dois jogos que disputou

O goleiro Tadeu fez sua estreia na temporada 2020 no empate sem gols contra o Iporá, fora de casa. Um dos grandes destaques do Goiás no ano passado, o arqueiro foi adquirido pelo clube, renovando seu contrato até o fim de 2023. "Meu objetivo pessoal foi conquistado, de permanecer aqui e dar continuidade no trabalho dentro do clube. Esse início de temporada tem si...