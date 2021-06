Esporte Tadeu elege jogo mais especial pelo Goiás, antes de alcançar marca centenária Contra o Vasco, nesta quarta-feira (30), o goleiro completará 100 partidas pelo time esmeraldino

O goleiro Tadeu está a um jogo de completar 100 partidas com o Goiás. Ele poderá alcançar a marca centenária nesta quarta-feira (30), contra o Vasco, pela 8ª rodada da Série B do Brasileiro. Das 99 partidas disputadas, o defensor escolheu um duelo como o mais especial com a camisa esmeraldina: vitória de 1 a 0, contra o Fluminense, na 1ª rodada da Série A 2019. ...