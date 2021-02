Esporte Tadeu e Rafael Moura são barrados do time titular do Goiás Goleiro e atacante foram colocados no banco de reservas pelos técnicos Augusto César e Glauber Ramos

O goleiro Tadeu e o atacante Rafael Moura foram barrados do time titular do Goiás para a partida contra o Atlético-MG na noite desta quarta-feira, às 21h30, na Serrinha. Marcelo Rangel será o goleiro, enquanto Miguel ganha vaga no meio. A dupla de técnicos formada por Glauber Ramos e Augusto César levou Tadeu e Rafael Moura para o banco de reservas. Os jogadores ficam ...