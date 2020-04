Esporte Tadeu doará luvas de vitória do Goiás na Copa do Brasil para arrecadar alimentos Ação social é feita em parceria entre o goleiro, clube esmeraldino e duas torcidas organizadas do time alviverde. Alimentos serão doados para pessoas carentes

O goleiro Tadeu fez uma doação de um par de luvas, que será sorteado por duas torcidas organizadas do Goiás. Mas para participar do sorteio não será necessário pagamento de rifa, por exemplo. O torcedor terá que doar 10kg de alimentos e estará participando da ação social. A arrecadação total será destinada para pessoas carentes. As luvas foram utilizadas pelo gole...