Esporte Tadeu define goleada para o Flamengo como "ponto fora da curva" no Goiás Goleiro destacou que atuação diante do clube carioca não representa campanha da equipe esmeraldina no Brasileirão

O Goiás se reapresentou no CT Edmo Pinheiro na manhã desta terça-feira (16) e deu início à preparação para o jogo contra o Avaí, no próximo domingo (21), às 19 horas, pela 11ª rodada do Brasileirão. Mas a derrota por goleada para o Flamengo, por 6 a 1, no último domingo, ainda é assunto. O goleiro Tadeu foi o escolhido para repercutir o placar do jogo no ret...