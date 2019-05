Esporte Tadeu dá salto para nova rotina na carreira Da vontade de parar de jogar, em 2016, à volta por cima, goleiro do Goiás diz realizar sonho só por estar em boa fase. Jogador será pai no mês de julho

Da vida tranquila na zona rural à rotina de treinos, cobranças e realizações. Foi assim que o goleiro do Goiás, Tadeu, de 27 anos, resumiu sua jornada até a Serrinha, onde desembarcou em abril deste ano com a responsabilidade de buscar espaço na posição mais carente do clube nos últimos anos. De poucas palavras, mas muita liderança, o camisa 23 já caiu nas graças do t...