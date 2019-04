Esporte Tadeu chega para brigar por posição no gol do Goiás Goleiro vem por empréstimo da Ferroviária e vai concorrer com Sidão, Marcos e Marcelo Rangel

O Goiás apresentou na tarde desta quinta-feira (4) mais um goleiro para o seu elenco. Tadeu, de 26 anos, se destacou no Campeonato Paulista, pela Ferroviária, e chega por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro. O goleiro terá uma forte concorrência pela posição no clube esmeraldino. O experiente Sidão tem sido titular desde o início da temporada, e tem ...