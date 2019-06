Esporte Tadeu celebra carinho da torcida e comenta desejo de permanecer no Goiás Goleiro ressalta já "estar vivendo um sonho" e revela desejo de fazer história no clube

A torcida do Goiás pode ter um novo candidato a ídolo. O goleiro Tadeu chegou como reforço para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro e vem se destacando pelas defesas difíceis, boas atuações e liderança dentro e fora de campo. A identificação do jogador com o clube e torcida foi imediata. Desde que Harlei se aposentou (em 2014) o clube sofre para encont...