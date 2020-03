Esporte Tadeu ainda é dúvida para duelo contra o Vasco, no Rio Goleiro tem liberação para acompanhar filha que está hospitalizada. Técnico Ney Franco deve definir lista nesta quarta-feira (11) após o treino pela manhã

O técnico Ney Franco terá de sanar uma dúvida para escalar o Goiás diante do Vasco da Gama, nesta quinta-feira (12), em jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. O treinador ainda não sabe se poderá contar com o goleiro Tadeu. O titular no gol esmeraldino vive um drama familiar com a filha se recuperando de uma meningite viral. Tadeu tem apoio do Goiás e decidirá se ter...