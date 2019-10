Esporte Tadeu admite frustração por revés e destaca eficiência do Botafogo Após quatro vitórias consecutivas, Goiás perdeu para o Botafogo no Rio. Próximos dois jogos serão no Serra Dourada, contra CSA e Corinthians

O Goiás perdeu pela primeira vez no returno do Brasileirão. Na noite de hoje, o time esmeraldino foi superado por 3 x 1 pelo Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Além de sofrer o primeiro revés após quatro vitórias consecutivas, a equipe voltou a ser vazada, o que gerou lamentações do goleiro Tadeu. "Frustrante pela produção que tivemos no jogo e...