Esporte Tadeu é carta na manga para duelo com Corinthians Ex-goleiro da Ferroviária, Tadeu tem boas lembranças de partidas com time paulista como adversário. CBF não divulgou a data de confronto atrasado

O Goiás encerrou a primeira parte do Brasileirão com a meta inicial alcançada. O alviverde somou 15 pontos, entrou na parada para a Copa América na faixa de classificação à Copa Libertadores e com boa distância da zona de rebaixamento. Mas a situação, que já é boa, poderia ser melhor. O clube tem um jogo a menos, diante do Corinthians, em São Paulo, e contará com a e...